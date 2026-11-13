viene concentrándose en los alrededores del Terminal Pesquero Artesanal José Olaya Balandra, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco. La presencia recurrente de estas especies ha generado sorpresa y preocupación entre los pobladores, pescadores y trabajadores, quienes observan

Litoral pisqueño

Uno de los episodios más recientes fue la aparición de una hermosa lobito marino en las instalaciones del desembarcadero artesanal. El ejemplar, cuyo pelaje y apariencia despertaron la admiración de quienes tuvieron la oportunidad de observarlo, habría llegado atraído por la disponibilidad de alimento. Junto a él también se pudo apreciar la presencia de pelícanos y otras aves marinas que frecuentan esta zona del litoral pisqueño.

Sin embargo, esta situación viene despertando una creciente preocupación entre los pobladores, debido a que muchos conductores y ciudadanos no estarían teniendo el debido cuidado con estos animales. Algunos pelícanos han sido vistos desplazándose por plena vía vehicular, exponiéndose al peligro de ser atropellados por camiones, vehículos y unidades que circulan constantemente por el terminal pesquero.

Los vecinos consideran que esta problemática requiere una intervención urgente de las autoridades competentes y de las entidades responsables de la protección de la fauna marina, a fin de evaluar las causas de esta concentración de especies y adoptar medidas preventivas que eviten nuevas situaciones de riesgo.

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