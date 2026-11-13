Durante las últimas semanas, una considerable cantidad de aves y mamíferos marinos viene concentrándose en los alrededores del Terminal Pesquero Artesanal José Olaya Balandra, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco. La presencia recurrente de estas especies ha generado sorpresa y preocupación entre los pobladores, pescadores y trabajadores, quienes observan cómo los animales llegan hasta el desembarcadero en búsqueda de alimento.

Litoral pisqueño

Uno de los episodios más recientes fue la aparición de una hermosa lobito marino en las instalaciones del desembarcadero artesanal. El ejemplar, cuyo pelaje y apariencia despertaron la admiración de quienes tuvieron la oportunidad de observarlo, habría llegado atraído por la disponibilidad de alimento. Junto a él también se pudo apreciar la presencia de pelícanos y otras aves marinas que frecuentan esta zona del litoral pisqueño.

Sin embargo, esta situación viene despertando una creciente preocupación entre los pobladores, debido a que muchos conductores y ciudadanos no estarían teniendo el debido cuidado con estos animales. Algunos pelícanos han sido vistos desplazándose por plena vía vehicular, exponiéndose al peligro de ser atropellados por camiones, vehículos y unidades que circulan constantemente por el terminal pesquero.

Los vecinos consideran que esta problemática requiere una intervención urgente de las autoridades competentes y de las entidades responsables de la protección de la fauna marina, a fin de evaluar las causas de esta concentración de especies y adoptar medidas preventivas que eviten nuevas situaciones de riesgo.

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