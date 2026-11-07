La llegada de bandadas aves y mamíferos marinos al muelle artesanal del distrito de San Andrés continúa generando preocupación. Esta vez, varios pelícanos fueron captados desplazándose en plena vía vehicular, en busca de alimento, exponiendo sus vidas ante el constante tránsito de unidades que circulan por esta zona del litoral pisqueño.

Aves en carretera

La problemática, que se viene repitiendo con la presencia de grandes grupos de fauna marina en los alrededores del desembarcadero, evidencia una situación que requiere atención. Pelícanos y otros animales se concentran en el lugar, generando escenarios de riesgo tanto para las especies como para los conductores y trabajadores del sector pesquero, ante la posibilidad de atropellos y accidentes.

Frente a esta situación, resulta necesario que las autoridades competentes, en coordinación con las entidades responsables de la protección de la fauna marina, evalúen medidas urgentes para evitar que estos animales continúen exponiéndose al peligro. Asimismo, se exhorta a los transportistas a reducir la velocidad y conducir con precaución, mientras la ciudadanía demanda acciones concretas que permitan atender esta problemática recurrente en el muelle artesanal de San Andrés.

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