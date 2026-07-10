La presencia de aves marinas en el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote se ha reducido en aproximadamente un 30 %, según informó su viceadministrador, Luis Laverian. La disminución estaría relacionada con la escasez de pescado, principal fuente de alimento de estas especies, lo que ha provocado su migración hacia otros puntos del litoral y la muerte de algunos ejemplares.

En declaraciones a TV Perú Noticias, el representante del terminal pesquero explicó que la modificación de las condiciones del mar también habría influido en este comportamiento. Como consecuencia, especies como pelícanos, gaviotas y zarcillos ya no permanecen en la zona con la misma frecuencia que en meses anteriores.

Aves migran en busca de alimento

Laverian señaló que anteriormente era común observar una gran cantidad de aves alrededor de la infraestructura pesquera debido a la abundancia de alimento.

“Anteriormente hemos visto la cantidad de aves que ha habido acá en la infraestructura y por alimento han estado aquí los animales. Ha cambiado un poco el ambiente del mar por lo que han tenido que emigrar”, indicó.

El viceadministrador precisó que la reducción de estas especies es principalmente en el desembarcadero. Además, consideró que el destino más probable de su desplazamiento serían localidades ubicadas al sur de Chimbote, como Huarmey y Casma.

Ante la disminución de alimento, los trabajadores del desembarcadero entregan a las pocas aves que permanecen en la zona parte de los residuos de recursos marinos que quedan tras la actividad pesquera. Sin embargo, esa ayuda no sería suficiente para cubrir las necesidades de alimentación de todos los animales. En esa línea, advirtió sobre la presencia de pelícanos y lobos marinos varados muertos en algunas playas.

Pese a la reducción de aves marinas, la actividad en el desembarcadero no se ha detenido. Laverian indicó que el precio del bonito se mantiene entre los 10 y 11 soles y estimó que ese valor continuará estable.