Una familia afectada por el incendio registrado el pasado 17 de agosto en la calle Guillermo Quiñones, en Pisco, recibió ayuda humanitaria por parte del equipo municipal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pisco.

Atención a familia

El siniestro provocó graves daños en la vivienda y dejó las pertenencias de la familia entre los escombros, generando una difícil situación para sus integrantes.

Ante la emergencia, personal municipal realizó la entrega de diversos artículos de primera necesidad, entre ellos colchones, frazadas, calaminas y triplay, como parte de la atención inmediata a la familia damnificada.

La ayuda busca brindar condiciones básicas de protección y contribuir a la recuperación de los damnificados luego de perder gran parte de sus bienes a consecuencia del voraz incendio.

La intervención forma parte de la respuesta de Defensa Civil ante situaciones de emergencia que afectan a las familias de la provincia de Pisco.

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