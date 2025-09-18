En una operación policial de alto impacto, agentes de la División de Requisitorias de la Policía Nacional (DIVREINT PNP Ica), en coordinación con la Comisaría Rural de San Miguel, lograron capturar a George Andrés Matute Gamarra (31), conocido en el mundo del hampa con los alias de “Colorado”.

Delito criminal

El sujeto fue intervenido la tarde del lunes 16 de setiembre, tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicarlo en movimiento a bordo de una camioneta en las inmediaciones del Asentamiento Humano Campo Verde, en el centro poblado San Miguel, distrito de Pisco. Durante la intervención, se produjo una persecución por diversas calles de la zona hasta lograr su captura.

Matute Gamarra contaba con una requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado, con condena de cadena perpetua e internamiento inmediato en un penal de la región, dictada por el Primer Juzgado Penal de Pisco.

Según información policial, “Colorado” sería integrante de la peligrosa banda criminal “Los Malditos de San Miguel”, implicada en delitos como sicariato, robo agravado, extorsión, marcaje, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, entre otros.

La requisitoria está vinculada al delito de sicariato, en agravio del quien en vida fue Anthony Alberto Flores Pachas de 25 años, (a) “Anthony ”, hecho suscitado en horas de la madrugada del 28 de julio 2023, en los exteriores del polideportivo “Coloso” ubicado en la calle San Luis del centro poblado Casalla - Túpac Amaru Inca (Pisco) cuando precisamente se presentaba una banda musical del genero chicha.

Hasta esa zona llegaron sujetos en moto lineal, descendieron y desataron el ataque criminal contra Flores Pachas, propinándole certeros balazos directos al cuerpo. Con algunos signos vitales, el herido de bala sería derivado al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde solo confirmarían su muerte a las 4:50 de la madrugada en el área de emergencia, a consecuencia de las graves lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

