Casi dos meses después del violento ataque criminal contra Jordano Cabrera Vergaray, un joven de 19 años que fue atacado a balazos en la puerta de su vivienda, las autoridades lograron la detención de uno de los presuntos implicados en el hecho, ocurrido en el sector Manzanilla, por el puente Cutervo (Ica).

Ráfaga de balazos

El operativo fue realizado de manera conjunta por agentes de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), quienes habrían dado con la ubicación de uno de los involucrados, así como con la mototaxi utilizada en el ataque.

El detenido de iniciales C.D.CH de 21 años, y se encontraba presuntamente vinculado al vehículo utilizado en el intento de asesinato: una mototaxi color roja, marca Bajaj, modelo Re Autoriksha Torito 2TR, con placa 9343-HA.

Cabe señalar que, el ataque se produjo el pasado 10 de julio, cuando sujetos a bordo de un mototaxi dispararon varias veces contra Cabrera Vergaray justo cuando ingresaba a su domicilio. Las balas impactaron en la fachada de la vivienda, y el joven sobrevivió de milagro, tras lanzarse al piso.

VIDEO RECOMENDADO