En un operativo ejecutado por agentes de la División Policial de Ica, a través de la Comisaría Sectorial Pisco “A”, se logró la captura de dos presuntos integrantes de la banda delictiva conocida como “Los Hijos de Chuky”. La intervención se realizó el pasado 2 de septiembre, a las 10:30 de la noche, en la avenida Fermín Tangüis del distrito de Túpac Amaru Inca.

Captaron a menor

Los detenidos fueron identificados como Diego Enrique Tipian Saco (24), alias “Zafiro”, y un menor de 15 años de edad, alias “Tontín”, quienes fueron sorprendidos en posesión de drogas, material explosivo y otros objetos de interés policial.

Durante la operación, los efectivos incautaron 68 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), dos teléfonos celulares y una mototaxi con placa C6-8636. Asimismo, se hallaron cuatro cartuchos de dinamita, junto con sus respectivos fulminantes y mechas, lo que representa una grave amenaza a la seguridad pública y revela el alto nivel de peligrosidad.

El general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, informó en conferencia de prensa que los intervenidos enfrentarán investigaciones por presuntos delitos contra la seguridad pública —en la modalidad de peligro común por tenencia de materiales explosivos— y contra la salud pública, por tráfico ilícito de drogas.

