En un operativo policial que permitió asestar un duro golpe a la delincuencia organizada, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron desarticular a la banda criminal denominada “Los Injertos del Sur”, cuyos presuntos integrantes estarían implicados en diversos hechos delictivos.

Entre los intervenidos figuran Aaron Ismael Navarro García de 30 años, alias “Perico”, señalado como presunto cabecilla; un adolescente de 17 años alias “Conejo”, y Richard Pérez Pérez (27), alias “Calaco” o “Llanaro”, este último de nacionalidad venezolana.

Golpe policial

Durante el registro personal y vehicular, los agentes encontraron 50 envoltorios tipo ketes con pasta básica de cocaína (PBC), un arma de fuego marca Glock, diez municiones calibre 9 milímetros y cinco cartuchos de dinamita. Asimismo, se incautaron mascarillas, teléfonos celulares y otros objetos considerados de interés para las investigaciones. El hallazgo del material explosivo y del armamento encendió las alertas sobre la presunta peligrosidad de las actividades que habrían desarrollado los intervenidos.

Como parte de la intervención, la Policía también incautó una camioneta Toyota de placa P3P-652 y una motocicleta Honda de matrícula 4482-AY, unidades que presuntamente habrían sido utilizadas para sus desplazamientos y actividades ilícitas. Según la información policial, los detenidos estarían vinculados a presuntos delitos contra la libertad, secuestro, extorsión, tráfico ilícito de drogas, así como tenencia ilegal de armas, municiones y materiales peligrosos.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que Aaron Ismael Navarro García, alias “Perico”, registra una intervención anterior por una presunta tentativa de secuestro, ocurrida el pasado 17 de septiembre en la ciudad de Chiclayo.

Cae con municiones en Marcona

En tanto, en otra intervención, un hombre de 26 años fue detenido por efectivos de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el distrito de San Juan de Marcona, donde además se incautaron 12 municiones de diferentes marcas y calibres, un casquillo percutado y un celular. La intervención se realizó el 9 de noviembre, como parte del operativo denominado “Control Territorial 2026”.

El intervenido fue identificado con las iniciales A.J.J.A. y es investigado por su presunta implicancia en un delito contra la seguridad pública, en la modalidad de almacenamiento de municiones. La acción policial se desarrolló entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, periodo durante el cual los agentes realizaron las diligencias que permitieron encontrar el material.

Entre las municiones incautadas figuran tres de marca FAME, calibre 9x11; dos de marca PMC, calibre .380 Auto; una de marca Águila, calibre 9 mm Luger; tres de marca Águila, calibre .380 Auto; una de marca G.F.L., calibre .38 Special; una de marca R.P., calibre .38 SPL, y otra de marca Águila, también calibre .38 SPL.

Asimismo, durante el procedimiento se encontró un casquillo percutado de marca Águila, calibre .380 Auto, además de un teléfono celular Xiaomi 14C, de color negro, con la pantalla trizada y un chip de la operadora Bitel.

La intervención fue comunicada a la representante del Ministerio Público, fiscal adjunta de la Fiscalía Penal Mixta de Vista Alegre, quien tomó conocimiento del caso para disponer las diligencias correspondientes conforme a ley.

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