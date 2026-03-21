En una certera intervención policial, agentes de la Comisaría de Pisco lograron la desarticulación de la banda criminal “Los Malditos de San Clemente”, en un operativo realizado en la Av. Vía Los Libertadores, en el distrito de San Clemente – Pisco.

Drogas y armas

Durante la acción fueron detenidos: Moisés Antonio Jorjes Sosa (24), alias “Cuy”, Tito Bernabé Estalla Flores (20), alias “Canevo”, Renzo Peña Tello (22), alias “Payaso” y una menor de 15 años, alias “Diabla”

Los intervenidos estarían implicados en delitos contra la seguridad pública (tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos) y contra la salud pública (micro comercialización de drogas – TID), además de contar con antecedentes policiales por robo agravado.

Información policial señala que entre los bienes decomisados hallaron 30 bolsas con presunta PBC, 4 bolsas con marihuana, 3 bolsas con presunta droga sintética (tusi), 2 bolsitas con alcaloide de cocaína, 8 cartuchos artesanales (tipo explosivo).

Asimismo entre los bienes incautados hay 4 teléfonos celulares, 1 réplica de arma de fuego, 6 municiones calibre 9x17 y 1 chaleco antibalas con placas.

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