, agentes de la Comisaría de Pisco lograron la desarticulación de la banda criminal “Los Malditos de San Clemente”, en un operativo realizado en la Av. Vía Los Libertadores,

Drogas y armas

Durante la acción fueron detenidos: Moisés Antonio Jorjes Sosa (24), alias “Cuy”, Tito Bernabé Estalla Flores (20), alias “Canevo”, Renzo Peña Tello (22), alias “Payaso” y una menor de 15 años, alias “Diabla”

Los intervenidos estarían implicados en delitos contra la seguridad pública (tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos) y contra la salud pública (micro comercialización de drogas – TID), además de contar con antecedentes policiales por robo agravado.

Información policial señala que entre los bienes decomisados hallaron 30 bolsas con presunta PBC, 4 bolsas con marihuana, 3 bolsas con presunta droga sintética (tusi), 2 bolsitas con alcaloide de cocaína, 8 cartuchos artesanales (tipo explosivo).

Asimismo entre los bienes incautados hay 4 teléfonos celulares, 1 réplica de arma de fuego, 6 municiones calibre 9x17 y 1 chaleco antibalas con placas.

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