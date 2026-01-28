Un nuevo golpe contra la extorsión fue asestado por la Policía Nacional del Perú, cuando agentes de la Comisaría de Huamaní, en el distrito de San Clemente, lograron la detención de tres presuntos integrantes de una banda criminal que operaban en el distrito de Independencia, en la región Ica, como parte de las acciones contra la delincuencia organizada.

Sujetos detenidos

Durante el operativo policial fueron intervenidos Anderson Antonio Martínez Tello (22), alias “Tik Tak”; Vladimir Orlando Céspedes Chipa (25), alias “Enano”; y Carlos Yersson Guerra Mezas (33), alias “Yeti”, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo Hyundai Elantra, con placa de rodaje AJF-595. La actitud sospechosa de los ocupantes motivó la intervención del personal policial que realizaba labores de patrullaje y control en la zona.

Al efectuarse el registro personal y vehicular, los efectivos hallaron un arma de fuego marca Browning, calibre 380, abastecida con una cacerina y 12 municiones, así como material explosivo. Asimismo, se incautaron 11 bolsitas de marihuana, 23 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y otros objetos que estarían vinculados a actividades ilícitas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y son investigados por la presunta comisión de los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de material explosivo y tráfico ilícito de drogas, en agravio de la seguridad pública, mientras continúan las diligencias para determinar su grado de participación en estos hechos.

La Policía destacó que este operativo forma parte de una estrategia integral para desarticular bandas criminales que generan zozobra en la población, reiterando su compromiso de intensificar las acciones de inteligencia y patrullaje con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a los vecinos de la provincia de Pisco.

