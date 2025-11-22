Efectivos de la Comisaría de Pisco, en coordinación con la División Regional de Inteligencia Ica, lograron desarticular a la presunta banda criminal denominada “Los terribles de la curva”, en una nueva y sólida acción operativa. Durante la intervención fueron detenidos Anthony Taylor Villanueva Acevedo, alias “Loco Vargas” (32), y Jeremi Alexander Ramírez Hernández, alias “Tripa” (23), quienes eran investigados por su presunta participación en diversos actos delictivos en la provincia.

Golpe policial

En el operativo lograron frustrar un robo agravado en grado de tentativa en agravio de un ciudadano. Durante la intervención, la Policía incautó una pistola automática de guerra marca Glock, reportada como robada y abastecida con 16 municiones, además de 159 envoltorios que contenían sustancias ilícitas, entre ellas lo que sería pasta básica de cocaína, así como marihuana, dos teléfonos celulares y una moto lineal sin placa.

Las autoridades confirmaron que ambos detenidos registran antecedentes por delitos graves, entre ellos tenencia ilegal de armas, lo que refuerza la hipótesis de su participación en actividades delictivas de manera reiterada. La Policía resaltó la importancia de este operativo para frenar la actividad de grupos que operan en distintos puntos de la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO