En un operativo realizado el pasado 18 de agosto, agentes de la AREINCRI PNP Pisco, con el apoyo de la División de Reacción e Inteligencia (DIVREINT) de la PNP en Ica, lograron la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Yerberos de San Clemente”, dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Flagrancia del delito

Información policial señala que, la intervención tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde en la sexta cuadra de la Avenida Los Libertadores, donde se detuvo a May Anderson Seas Rojas (28), alias “Flaco”, y a Damaris Jael Falcón Miranda (29), conocida como “Damaris”.

Durante la inspección de sus pertenencias, los agentes encontraron una caja de cartón envuelta en cinta film transparente que emitía un fuerte olor característico a cannabis.

Tras una revisión detallada, se incautaron 385 gramos de cannabis sativa (marihuana) a granel. Además, los efectivos policiales confiscaron una moto lineal, dos teléfonos celulares, documentos personales y 18 soles en efectivo.

Los detenidos, junto con las evidencias, fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se comunicó al representante del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

