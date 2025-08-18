En la carretera altoandina de la provincia de Chincha se realizó la intervención del conductor de una minivan que transportaba marihuana. Los agentes del Departamento de Unidades de Emergencia (DUE) en su lucha contra la siembra y cultivo de Cannabis ejecutaron el operativo a la altura del kilómetro 40, en donde divisaron el vehículo del sospechoso en un sendero que conduce al río San Juan.

Flagrancia del delito

El chófer, J. Julca (34), natural de Ucayali, entró en nerviosismo al ser consultado sobre su presencia en el desolado lugar. Tampoco pudo sostener su versión sobre los celulares que estaban en su unidad. Al realizarse el registro en la minivan se halló más móviles, tres rollos de manguera destinadas para riego y una bolsa de polietileno que contenía semillas, aparentemente, de marihuana.

Los efectivos siguiendo con la diligencia llegaron hasta una choza que sería utilizada por desconocidos que aprovechan la geografía para realizar el ilegal negocio de la droga. En este lugar se halló nueve cartuchos de escopeta y también hojas y semillas de marihuana. Julca quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias respectivas.

