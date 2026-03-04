Momentos de verdadero pánico se vivieron ayer alrededor de las 4:30 de la tarde en el grifo AVA, ubicado en la avenida Las Américas, en la provincia de Pisco, cuando una camioneta comenzó a incendiarse en plena zona de surtidores mientras era abastecida de combustible. Clientes y trabajadores quedaron paralizados ante la repentina aparición de una chispa que, en cuestión de segundos, desató las llamas.

Quedó calcinado

El vehículo de marca Nissan, color blanco y de placa A3X-808, era conducido por el pescador David Saens, y llevaba en la tolva seis galones de petróleo que serían utilizados para sus faenas de pesca en altamar. Según relató el propio conductor, mientras realizaba el abastecimiento observó una chispa y, pese a los intentos iniciales por controlar el fuego con extintores, las llamas comenzaron a expandirse peligrosamente en pleno grifo.

Lejos de entrar en pánico, Saens tomó una decisión que pudo marcar la diferencia entre un susto y una tragedia de grandes proporciones. Con la camioneta ya envuelta en llamas, encendió el motor y la condujo aproximadamente una cuadra hasta una zona despejada, alejándola de los surtidores y de otros vehículos cargados de combustible. Su acción evitó el riesgo de una explosión que habría puesto en peligro a decenas de personas.

Testigos destacaron la valentía del pescador, quien, a pesar del evidente riesgo personal, priorizó la seguridad de los demás. “Pudo haberse bajado y correr, pero decidió sacar la camioneta para que no afectara a nadie más”, comentó uno de los presentes. Lamentablemente perdió su herramienta de trabajo por completo.

En paralelo, trabajadores del grifo AVA reaccionaron con rápidez y utilizaron varios extintores para sofocar el fuego que se había generado en el surtidor, logrando controlar la emergencia. El hecho no dejó víctimas, pero sí dejó en evidencia el temple y la determinación de un pescador que, con una acción decidida, evitó una posible tragedia.

VIDEO RECOMENDADO