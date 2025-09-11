El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Giancarlo Agustín Tarazona Ramos (35), alias “Simpson”, quien fue detenido durante un operativo policial en el Asentamiento Humano Santa Cruz, en el distrito de Paracas (Pisco), por presunto delito contra el patrimonio.

Con antecedentes

Según el reporte policial, al momento de la intervención se hallaron en su poder cuatro papeles con mensajes extorsivos, doce casquillos de bala y un vehículo Toyota blanco con negro, con placa C6K-562. Todos estos elementos fueron incautados y entregados al Ministerio Público como parte del proceso de investigación.

La decisión judicial se basa en la gravedad de los indicios y busca asegurar la presencia del imputado durante las diligencias fiscales. Mientras tanto, las autoridades señalaron que continuarán intensificando los operativos en la provincia de Pisco, en respuesta al crecimiento de hechos vinculados a la delincuencia organizada.

Cabe señalar que, Tarazona Ramos, cuenta con antecedentes por hurto agravado y denuncias por violencia familiar. Asimismo en diciembre del año 2021 fue detenido por la Policía Nacional, ya que se desplazaba junto a otro sujeto en un vehículo que tenía placas ilegibles, mientras que en el capot posterior tenía otra placa. Involucrado en amenazar a ciudadano exigiéndole cupo (dinero en efectivo) y que, si no entregaba el monto pactado, perdería la vida.

