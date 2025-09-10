Las celebraciones por el 205 aniversario del desembarco de la Expedición Libertadora culminaron con un broche de oro que emocionó a toda la comunidad pisqueña. La joven poeta y compositora Cristina García Bravo deleitó al público con su poema “Mi Pisco Querido”, un tributo lleno de pasión y amor por la tierra que la vio nacer.

Mar y dunas

El poema fue presentado en un video que recorrió lugares emblemáticos de la provincia como la Reserva Nacional de Paracas, Tambo Colorado, la Plaza de Armas, el Malecón Demetrio Miranda en Pisco Playa y el Cuartel General de Don José de San Martín. La voz de Cristina se elevó entre el mar, las dunas y el cielo, envolviendo a los espectadores en un profundo canto de gratitud y orgullo.

Cada verso fue recibido como un cálido abrazo poético que reforzó la identidad y la memoria histórica de Pisco, recordando la importancia de su gesta libertadora y la riqueza cultural que la caracteriza.

Este homenaje artístico combinó historia, cultura y paisaje, dejando una huella imborrable en los corazones de quienes participaron en el evento y confirmando que el espíritu de Pisco sigue vivo y vibrante.

VIDEO RECOMENDADO