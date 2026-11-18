Con una masiva participación de fieles y muestras de profunda devoción, culminaron los actos solemnes en honor a San Martín de Porres, conocido cariñosamente como el “Santo de los Pobres”, en el Templo Belén de Pisco.

Durante varios días, la feligresía participó de las actividades religiosas programadas, que comprendieron el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa Misa, congregando a numerosos devotos que llegaron para expresar su fe y veneración al santo peruano.

Fe y devoción

Las celebraciones religiosas estuvieron marcadas por la participación de la comunidad católica, que acompañó con recogimiento cada una de las jornadas de oración y encuentro espiritual. La devoción hacia San Martín de Porres volvió a ponerse de manifiesto con la presencia de numerosas familias y fieles que se dieron cita en la histórica iglesia Belén para rendirle homenaje.

Como parte de la culminación de los cultos, se celebró la Santa Misa, organizada por la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco. Posteriormente, la imagen de San Martín de Porres salió en recorrido procesional por los alrededores de la plazuela Belén, acompañada por cientos de feligreses que participaron con oraciones y expresiones de fe.

Finalmente, entre cánticos, plegarias y muestras de fervor religioso, la imagen retornó al Templo Belén, dando por concluidas las celebraciones en su honor. De esta manera, la comunidad católica de Pisco renovó su devoción a San Martín de Porres, ejemplo de humildad, servicio al prójimo, justicia social y amor hacia los más necesitados.

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