Ciudadanos, trabajadores y autoridades participaron en el tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en la provincia de Pisco, una actividad que puso a prueba la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia, especialmente frente al riesgo de sismos de gran magnitud.

Por la prevención

El ejercicio tuvo como uno de sus principales puntos de concentración el establecimiento Tiendas Parque Pisco, donde decenas de personas interrumpieron sus actividades para dirigirse al estacionamiento y formar círculos de seguridad tras el sonido de las alarmas.

Durante la jornada también se realizaron simulaciones de personas heridas y evacuaciones, mientras representantes de las instituciones participantes supervisaban el desarrollo del ejercicio y coordinaban las acciones previstas.

El gerente de la Municipalidad Provincial de Pisco, Wilfredo Yataco, participó en la actividad junto a representantes de Defensa Civil, Seguridad Pública, la Prefectura Regional de Ica, la Policía Nacional y otras instituciones.

Yataco señaló que estos ejercicios permiten preparar a la población y evaluar cómo actuar ante una emergencia. Por su parte, la prefecta regional de Ica, Rosa Casavilca, destacó la importancia de la participación ciudadana y la coordinación entre autoridades e instituciones.

El ejercicio concluyó con la evaluación de las acciones realizadas por las instituciones que integran la Plataforma Provincial de Defensa Civil, en una jornada orientada a fortalecer la preparación de la población frente a posibles situaciones de desastre.

Cabe señalar que, la provincia de Pisco tiene como antecedente el terremoto del 15 de agosto de 2007, que provocó graves daños materiales y 596 fallecidos. Por ello, la preparación ante sismos continúa siendo una necesidad para la población y las instituciones locales.

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