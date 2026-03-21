Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la avenida Fermín Tangüis, en el ingreso al asentamiento humano conocido como Cinova, en la provincia de Pisco, cuando un automóvil particular colisionó contra un camión recolector de residuos sólidos perteneciente a la Municipalidad Provincial de Pisco. El fuerte impacto generó gran alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona, quienes salieron de sus viviendas para observar lo ocurrido y alertar a las autoridades

Salió ileso

El vehículo menor, de color blanco marca Volkswagen y con placa B9B-503, impactó contra el camión recolector de basura con placa EGT-738 de propiedad de la Municipalidad Provincial de Pisco en circunstancias que aún son materia de investigación. Según se pudo conocer, el conductor del automóvil se salvó de una tragedia mayor, ya que la colisión se produjo exactamente a la altura del tanque de combustible del camión, lo que pudo haber provocado una situación de alto riesgo si el impacto hubiese generado una ruptura o fuga de combustible.

De acuerdo con la versión del chofer del automóvil, el camión recolector habría realizado un giro brusco para ingresar hacia el sector de Cinova sin activar previamente la luz direccional. El conductor sostuvo que la maniobra repentina no le permitió reaccionar a tiempo para evitar el choque, lo que terminó ocasionando el violento impacto entre ambas unidades en plena vía.

Minutos después del accidente, hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Pisco y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron un arduo trabajo de seguridad y prevención. Los bomberos realizaron la inspección del camión recolector debido al riesgo existente en el área del tanque de combustible, evitando así que el incidente pudiera escalar a una emergencia mayor.

Mientras se realizaban las labores de control y evaluación de daños, el tránsito en la zona se vio momentáneamente restringido, generando congestión vehicular en este importante acceso hacia el asentamiento humano Cinova.

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