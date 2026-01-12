Un grave accidente de tránsito se registró la mañana del 11 de enero en la Vía Los Libertadores, a la altura del grifo El Piloto, en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, dejando como saldo varias personas heridas.

Severos destrozos

El violento choque ocurrió en el kilómetro 7 de esta importante vía, cuando dos vehículos colisionaron por causas que aún son materia de investigación. Producto del impacto, uno de los heridos quedó tendido sobre la vía con graves lesiones, siendo auxiliado por transeúntes y personal de emergencia. Fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

Uno de los vehículos involucrados es un automóvil marca Volkswagen, color gris, con placa de rodaje APX-085, el cual, según registros de la Sunarp, sería de propiedad de Rubén Ramos Torres. La unidad quedó con severos daños en la parte delantera, evidenciando la magnitud del impacto.

Tras la colisión, el vehículo comenzó a incendiarse, generando alarma entre los presentes. Fue necesaria la intervención de personas que se encontraban en la zona, quienes utilizaron un extintor para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran.

