Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada en la avenida Fermín Tangüis, a la altura del sector Las Totoritas, en la provincia de Pisco, donde un automóvil blanco marca Toyota, de placa D6X-103, impactó violentamente contra un poste por causas que aún son materia de investigación.

Auto destrozado

Producto del fuerte choque, los dos ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron evacuados de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanecen en observación médica con diagnóstico reservado. El impacto dejó severos destrozos en la unidad y generó alarma entre los conductores al pasar por la zona.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y vienen recopilando las grabaciones de cámaras de video vigilancia, las cuales permitirán esclarecer las circunstancias exactas del siniestro que, por la magnitud del choque, estuvo a punto de costarle la vida al conductor.

