El Club Defensor Lima “Las Dunas” continúa haciendo historia en el fútbol femenino, tras superar con éxito las etapas distrital, provincial y departamental. Ahora, el representativo pisqueño afronta un nuevo y exigente desafío en la etapa nacional, llevando con orgullo los colores de Pisco y de la región Ica.

Talento deportivo

En los próximos días, las representantes de Pisco se medirán ante Zafra FC, en la ciudad de Chimbote, en un encuentro que pondrá a prueba su talento, esfuerzo y compromiso deportivo. El equipo buscará demostrar que el trabajo colectivo y la perseverancia son fundamentales para seguir avanzando en esta importante competencia.

Desde Pisco, la afición está llamada a brindar todo su respaldo a las integrantes de “Las Dunas”, que vienen dejando en alto el nombre de nuestra provincia.

“¡Es momento de alentar a nuestras guerreras y acompañarlas en este sueño nacional! ¡Vamos, Defensor “Las Dunas”! ¡Pisco está con ustedes!“, fueron algunos de los mensajes compartidos.

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