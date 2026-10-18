continúa haciendo historia en el fútbol femenino, tras superar con éxito las etapas distrital, provincial y departamental. Ahora, el representativo pisqueño afronta un nuevo y exigente desafío en la etapa nacional,

Talento deportivo

En los próximos días, las representantes de Pisco se medirán ante Zafra FC, en la ciudad de Chimbote, en un encuentro que pondrá a prueba su talento, esfuerzo y compromiso deportivo. El equipo buscará demostrar que el trabajo colectivo y la perseverancia son fundamentales para seguir avanzando en esta importante competencia.

Desde Pisco, la afición está llamada a brindar todo su respaldo a las integrantes de “Las Dunas”, que vienen dejando en alto el nombre de nuestra provincia.

“¡Es momento de alentar a nuestras guerreras y acompañarlas en este sueño nacional! ¡Vamos, Defensor “Las Dunas”! ¡Pisco está con ustedes!“, fueron algunos de los mensajes compartidos.

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