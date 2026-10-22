El equipo de la Fiscalía Superior Penal de Pisco consiguió que se confirme la sentencia condenatoria de cadena perpetua contra Hernán René Chuquispuma de la Cruz (48), como autor del delito de violación sexual de menor de edad, cometido en agravio de su sobrina de 6 años.

Ratifican condena

La obtención de esta medida firme en segunda instancia fue liderada por el fiscal superior Orlando Hugo Gómez Oscorima y la fiscal adjunta superior Cinthia Irina Trigozo Vásquez, quienes consiguieron que la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco desestimara el recurso de la defensa y ratificara de manera unánime la máxima sanción penal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en enero del año 2022 en el sector de Boca del Río, cuando el sentenciado aprovechó la ausencia de la madre para hacer ingresar a la víctima a su vivienda mediante engaños ofreciéndole un caramelo. Una vez dentro, la condujo hasta su dormitorio, donde le realizó tocamientos indebidos y posteriormente abusó sexualmente de ella.

Durante la audiencia de apelación, el Ministerio Público defendió la solidez del caso presentando elementos probatorios determinantes, que confirmaron las agresiones y el contagio de una infección de transmisión sexual de origen virológico.

Además de refrendar la pena de cadena perpetua, el fallo judicial ratificó el pago de 10 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Debido a que el procesado afrontaba el juicio en libertad provisional, el tribunal judicial ha ordenado su inmediata ubicación, captura e internamiento a nivel nacional para que empiece a cumplir la condena dictada.

Cabe señalar que, en noviembre del 2025, el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, obtuvo la condena de cadena perpetua contra Chuquispuma de la Cruz, hallado culpable del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de su sobrina de 6 años.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha, tras la presentación de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público. En ese año, la fiscal adjunta Julissa del Rosario Diaz Pecho acreditó en juicio oral que los hechos ocurrieron en enero de 2022.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO