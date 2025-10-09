La mañana del miércoles 8 de octubre, la violencia volvió a sacudir la provincia de Pisco. Un joven mototaxista, identificado como Denilson Yair Vásquez Lobatón, de 26 años, fue asesinado a plena luz del día frente al grifo Primax, en la zona de Casalla, distrito de Túpac Amaru Inca.

Homicidio en la zona

Testigos relataron que dos sujetos a bordo de un mototaxi interceptaron a la víctima y le dispararon más de diez veces, provocando su muerte inmediata. Según la Policía, el asesino no solo lo acribilló, sino que también lo remató en el suelo antes de huir.

Lo que parecía ser un nuevo caso aislado de sicariato derivó rápidamente en un operativo mayor que terminó con la captura de los presuntos asesinos y la desarticulación de una peligrosa banda criminal dedicada al sicariato y la extorsión.

La rápida reacción de agentes de la Comisaría de Túpac Amaru permitió una persecución inmediata que culminó con la captura del presunto sicario y del conductor de la motocicleta. Durante el interrogatorio, uno de los detenidos identificó al autor intelectual del crimen: Ángel Miguel Córdova Escalaya, alias “Gordo Tito”.

Cayó con armas y municiones

En una operación relámpago, la Policía intervino el domicilio del sujeto, donde se encontró un verdadero “búnker criminal”, hallaron cuatro armas de fuego (pistolas y revólver), una caja de dinamita con 21 cartuchos, mecha fulminante de 3 metros, un chaleco antibalas con dos orificios de balas, 200 bolsitas de pasta básica de cocaína, municiones, cacerinas con funciones, celulares, tarjetas de créditos, cuadernos con números y anotaciones de las víctimas de extorsión.

El autor intelectual de este crimen y de al menos siete homicidios más en Pisco es el alias “Gordo Tito”. Su captura, junto con la de su gatillero y el conductor de la moto, marca un golpe importante a las mafias que operan en esta parte de la región, señaló el General PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica.

El gatillero, Diego Javier Altamirano Gabriel, conocido como “Dumbo”, tenía requisitoria vigente y antecedentes por otros hechos de sangre, mientras que Juan Carlos Padilla Ramos, de 18 años, era el conductor de la mototaxi utilizada en el asesinato. Durante su declaración preliminar, el sicario confesó que recibió la orden directa de “Gordo Tito” para asesinar a Vásquez Lobatón, presuntamente por una deuda.

Las investigaciones apuntan a que la organización operaba principalmente en el sector La Villa, donde hay gran concentración de colectivos y mototaxis. Según la Policía, la banda extorsionaba a trabajadores informales exigiendo pagos semanales bajo amenaza de muerte.

Cabe señalar que, Denilson Vásquez, conocido como “Pica”, era natural de San Clemente y trabajaba como mototaxista. Sus familiares lo describen como un joven tranquilo, sin antecedentes, dedicado a su trabajo diario. El crimen ha generado indignación en la comunidad, no solo por la brutalidad del acto, sino por la frecuencia con la que ocurren hechos similares en la provincia.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y desarticular al resto de la organización criminal. Según informaron, “Gordo Tito” estaría involucrado en al menos siete asesinatos registrados en lo que va del año en Pisco.

VIDEO RECOMENDADO