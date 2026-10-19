Un nuevo operativo policial permitió la intervención de Martín Tumay Manrique, conocido con el alias de “Diablo”, por su presunta implicación según la policía en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en la provincia de Pisco. La intervención se realizó el sábado 17 de octubre de 2026, como parte de las acciones policiales orientadas a combatir los hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana.

Acción policial

De acuerdo con la información proporcionada, el intervenido habría participado en un hecho delictivo en el que una víctima fue despojada violentamente de sus pertenencias. Tras lo ocurrido, la víctima logró identificar a Martín Tumay Manrique como el presunto implicado, elemento que motivó la intervención de los efectivos policiales.

Luego de su intervención, el caso quedó sujeto a las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se habría producido el robo y determinar la eventual responsabilidad del investigado.

La Policía Nacional continúa ejecutando acciones para prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio en la provincia de Pisco.

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