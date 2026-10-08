Efectivos de la Comisaría PNP Santiago lograron la ubicación y detención de A.F.A.A. (51), quien es investigado por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de la empresa Hudbay.

Acción policial

El hecho fue denunciado por el conductor de un camión de placa BZE-769, perteneciente a una empresa de transportes, quien trasladaba un cargamento de concentrado de mineral desde Constancia, Espinar – Cusco, con destino a Lima. Según la denuncia, durante el trayecto fueron sustraídos 13 sacos de concentrado de molibdeno.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial desarrolló acciones de búsqueda, ubicación y captura, logrando intervenir al investigado en inmediaciones del kilómetro 332 de la carretera Panamericana Sur, sector Aguada de Palos, distrito de Santiago, Ica.

Como resultado de la intervención, los efectivos policiales lograron recuperar nueve costales de polietileno de color negro, que contenían concentrado de mineral “molibdeno”, con un peso aproximado de entre 50 y 70 kilogramos cada uno.

El detenido y los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, orientadas al esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades conforme a ley.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO