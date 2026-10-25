Un joven de 19 años fue detenido por efectivos de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, luego de que se le encontrara en posesión de un arma de fuego y municiones. El intervenido fue identificado como Ángel Bernaola Carpio, conocido con el alias de “Muñeco de San Clemente”.

Detención policial

De acuerdo con la información policial, el joven sería presunto integrante de la banda criminal denominada “Los Demonios de Túpac”, organización que estaría vinculada a actividades delictivas en la provincia de Pisco. Su intervención se produjo durante las acciones policiales desplegadas en esta jurisdicción.

Durante el registro personal, los agentes encontraron una pistola marca Baikal, calibre .380, seis municiones y otros objetos considerados de interés para las investigaciones. Estos elementos fueron incautados como parte del procedimiento policial.

Asimismo, según la información proporcionada por la Policía, Bernaola Carpio estaría presuntamente relacionado con actividades de sicariato y extorsión en la provincia.

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