Un hombre de 57 años, identificado como Juan Jesús Pardo Palomino, fue intervenido por agentes de Inteligencia en coordinación con personal de la SUAT de la División de Orden y Seguridad de Pisco. El detenido sería integrante de la presunta banda criminal “Los Pardo Palomino”, vinculada al tráfico ilícito de drogas.

Acción policial

La intervención policial se realizó en el pasaje Pedemonte, en la provincia de Pisco, como resultado de acciones de inteligencia que permitieron ubicar e intervenir a Pardo Palomino, conocido con el alias de “Pipo”, quien sería investigado por su presunta vinculación con la comercialización de sustancias ilícitas en esta jurisdicción.

Durante el operativo, los efectivos encontraron e incautaron 480 envoltorios tipo ketes que contenían pasta básica de cocaína (PBC), además de otros objetos considerados de interés para las investigaciones policiales. La cantidad de envoltorios hallados será materia de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con la información proporcionada, alias “Pipo” habría estado recluido anteriormente en un establecimiento penitenciario de Chincha por un caso relacionado con el mismo delito.

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