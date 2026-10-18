Con el objetivo de fortalecer el trabajo que realizan en los hogares de la provincia, la Municipalidad Provincial de Pisco entregó implementos de identificación y trabajo a las actoras sociales que desarrollan visitas domiciliarias para promover prácticas saludables y contribuir a la prevención de la anemia infantil.

Hábitos saludables

La ceremonia se realizó en el auditorio municipal. Cada kit estuvo compuesto por un chaleco, un polo, un sombrero, una cartuchera y una mochila, implementos destinados a facilitar la identificación de las actoras sociales durante sus recorridos por los diferentes sectores de la provincia, además de brindarles herramientas para continuar con sus labores en campo.

Las trabajadoras cumplen una función preventiva mediante visitas a las viviendas donde residen niñas y niños de entre 0 y 12 meses de edad. Durante estos recorridos, orientan a los padres y cuidadores sobre la importancia de una alimentación adecuada, el consumo de hierro y la adopción de hábitos saludables para reducir el riesgo de anemia y otras enfermedades que afectan a la primera infancia.

Durante la actividad, los representantes municipales destacaron el compromiso de las actoras sociales, quienes recorren los hogares para recoger información sobre la situación de los menores y brindar orientación a sus familias. Asimismo, solicitaron a la población colaborar con estas visitas y proporcionar la información necesaria para identificar las necesidades de los niños y facilitar las acciones de seguimiento.

Como parte de las acciones municipales orientadas a enfrentar la anemia, durante la ceremonia también se mencionó el trabajo de los comedores populares, a los que se realiza la entrega mensual de productos hidrobiológicos. La iniciativa contempla la distribución de pescado para contribuir a la alimentación de las familias beneficiarias.

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