Decenas de vecinos, familias y niños participaron en un pasacalle y un show artístico organizados por la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de la Municipalidad Provincial de Pisco, en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. La actividad buscó promover la empatía, el respeto, la solidaridad y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

Sociedad inclusiva

La jornada comenzó con un colorido pasacalle alrededor de la Plaza de Armas de Pisco, donde vecinos y familias se sumaron a la iniciativa para visibilizar la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a eliminar las barreras sociales que todavía dificultan su participación en igualdad de condiciones.

Posteriormente, los participantes se congregaron en las instalaciones del polideportivo Irma Cordero, donde se desarrolló un show infantil con juegos, presentaciones artísticas y actividades recreativas para los niños y sus familias. Entre sonrisas y momentos de diversión, los asistentes compartieron una jornada orientada a fortalecer la convivencia y generar mayor conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad inclusiva.

Durante la actividad, una madre de familia destacó la importancia de estos espacios para que los niños puedan desenvolverse, participar y demostrar sus capacidades. Señaló que los menores tienen numerosas habilidades que deben ser reconocidas y estimuladas, y que el acompañamiento de los padres, resulta fundamental para su desarrollo e integración social.

El show también contó con la participación de artistas y payasitos, quienes animaron la jornada mediante juegos y dinámicas dirigidas a los niños. Uno de los participantes resaltó que, a través de su trabajo, buscan educar, transmitir mensajes positivos y, principalmente, regalar momentos de alegría a los menores.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO