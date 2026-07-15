La Municipalidad Provincial de Pisco fue reconocida en Lima con el Galardón Contigo Sobresaliente, una distinción nacional entregada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a las entidades que promueven políticas y acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en condición de pobreza.

Obtención del Galardón

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones de Lima y contó con la participación del alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, quien recibió el reconocimiento en representación de la comuna pisqueña.

“Nos encontramos en la ciudad de Lima recibiendo este galardón producto del trabajo en conjunto realizado desde el inicio del año. Siempre hemos pensado en las personas con discapacidad y en la importancia de promover una verdadera inclusión”, manifestó el burgomaestre.

Por su parte, la responsable de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) de Pisco, indicó que la obtención del Galardón Contigo Sobresaliente fue posible gracias al trabajo articulado entre la municipalidad y el programa social del MIDIS.

Explicó que actualmente 75 personas con discapacidad forman parte del programa en la provincia, precisando que cada beneficiario recibió visitas domiciliarias para conocer su situación familiar, social y las necesidades particulares de cada caso.

“Nos sentimos muy contentos de haber compartido parte de sus historias y de seguir impulsando acciones que permitan brindar un mayor apoyo a las personas con discapacidad”, señaló.

Asimismo, informó que las familias que tengan entre sus integrantes a una persona con discapacidad y deseen acceder al programa pueden acercarse a la oficina de Omaped, donde se realiza el proceso de empadronamiento, la visita domiciliaria y el trámite correspondiente para su evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

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