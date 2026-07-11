Después de casi 18 años de espera desde el terremoto que devastó gran parte de Pisco en 2007, la comunidad educativa del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Pisco finalmente cuenta con una moderna infraestructura que reemplaza los ambientes deteriorados.

Formación de calidad

La obra, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Pisco con una inversión de S/7 millones 225 mil 778, comprende tres pabellones de tres niveles, talleres especializados completamente equipados, laboratorios de informática, aulas con tecnología digital, áreas administrativas, espacios de práctica y sistemas de seguridad, beneficiando a más de 400 estudiantes que cada semestre se forman en diferentes especialidades técnicas.

El momento más emotivo de la ceremonia estuvo a cargo de la directora del CETPRO Pisco, Lilia Flores, quien recordó las difíciles condiciones que enfrentó la institución desde el terremoto del 15 de agosto de 2007.

“Desde el año 2007 todo este pabellón estaba quebrado. Era inhabitable, pero aun así tuvimos que acondicionar la parte baja para seguir dictando clases. También hemos trabajado en ambientes improvisados con palos, esteras y techos de estera, expuestos incluso a robos y al deterioro de nuestros equipos”, relató.

Flores destacó que la nueva infraestructura representa un cambio trascendental para la educación técnica de la provincia, ya que permitirá dejar atrás las limitaciones con las que trabajaban alumnos y docentes.

“Hasta ahora los estudiantes tenían que turnarse para utilizar una máquina de coser o una computadora. Uno practicaba mientras el otro esperaba. Ahora cada estudiante podrá contar con mejores condiciones para aprender”, señaló.

La especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pisco, Verástegui Valenzuela, destacó que la nueva infraestructura representa una oportunidad para fortalecer la empleabilidad de jóvenes y adultos de la provincia.

“Hoy no solo se inaugura un edificio. Se abre la puerta de la esperanza para una población que busca capacitarse y generar oportunidades de emprendimiento. Esta obra permitirá que más jóvenes accedan a una formación técnica de calidad”, manifestó.

La funcionaria explicó que el CETPRO atiende a estudiantes desde los 14 años de edad y también a jóvenes y adultos que buscan capacitarse para incorporarse al mercado laboral o desarrollar sus propios negocios.

Durante su intervención, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, recordó que la reconstrucción del CETPRO respondía a una necesidad que permanecía pendiente desde el terremoto ocurrido hace casi dos décadas.

“Desde el año 2007 esta infraestructura representaba un peligro para los estudiantes. Hoy entregamos un moderno centro de formación técnica que apuesta por el futuro de nuestros jóvenes”, indicó.

La autoridad añadió que la educación técnica constituye uno de los ejes de su gestión y anunció que continuarán impulsando proyectos educativos en la provincia.

La nueva infraestructura cuenta con talleres de barbería, peluquería, confección textil, panadería y pastelería, podoestética, informática y mantenimiento de computadoras.

Además, dispone de laboratorios equipados con laptops, pizarras digitales interactivas, proyectores multimedia, maquinaria industrial para confección, equipos gastronómicos, estaciones profesionales para barbería y peluquería, así como áreas administrativas, sala de docentes, tópico, biblioteca, servicios higiénicos y un moderno sistema de drenaje pluvial.

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