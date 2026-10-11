por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, integrantes de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) participan en una expoferia inclusiva instalada en la plazuela Belén, donde ofrecen diversos productos elaborados

Emprendimiento local

La actividad se desarrolla hasta hoy domingo 11 de octubre, en el horario de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., y busca generar oportunidades para que los participantes puedan comercializar sus creaciones y obtener ingresos para sus hogares.

Durante la feria, los visitantes pueden encontrar una variedad de productos, entre ellos manualidades en cerámica y porcelana fría, arreglos florales elaborados con limpiapipas, artículos decorativos, bisutería, productos de perfumería y repostería, como pie de limón y torta de chocolate.

Las participantes destacaron que los conocimientos adquiridos en los talleres de OMAPED de la Municipalidad Provincial de Pisco, les permiten desarrollar sus habilidades, impulsar pequeños negocios y contribuir a la economía familiar. Asimismo, señalaron que los ingresos obtenidos representan un apoyo importante para cubrir parte de las necesidades de sus hijos.

También resaltaron la importancia de estos espacios de aprendizaje y socialización, tanto para las personas con discapacidad como para sus familiares, e invitaron a otras madres a informarse sobre los talleres disponibles.

La Municipalidad Provincial de Pisco, mediante OMAPED, brinda capacitaciones gratuitas en distintas especialidades, entre ellas manualidades, cerámica, repostería y otras actividades artísticas, con el propósito de fortalecer las capacidades de los participantes y fomentar su autonomía.

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