En el marco de las actividades por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, integrantes de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) participan en una expoferia inclusiva instalada en la plazuela Belén, donde ofrecen diversos productos elaborados en sus talleres de capacitación y emprendimiento.

Emprendimiento local

La actividad se desarrolla hasta hoy domingo 11 de octubre, en el horario de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., y busca generar oportunidades para que los participantes puedan comercializar sus creaciones y obtener ingresos para sus hogares.

Durante la feria, los visitantes pueden encontrar una variedad de productos, entre ellos manualidades en cerámica y porcelana fría, arreglos florales elaborados con limpiapipas, artículos decorativos, bisutería, productos de perfumería y repostería, como pie de limón y torta de chocolate.

Las participantes destacaron que los conocimientos adquiridos en los talleres de OMAPED de la Municipalidad Provincial de Pisco, les permiten desarrollar sus habilidades, impulsar pequeños negocios y contribuir a la economía familiar. Asimismo, señalaron que los ingresos obtenidos representan un apoyo importante para cubrir parte de las necesidades de sus hijos.

También resaltaron la importancia de estos espacios de aprendizaje y socialización, tanto para las personas con discapacidad como para sus familiares, e invitaron a otras madres a informarse sobre los talleres disponibles.

La Municipalidad Provincial de Pisco, mediante OMAPED, brinda capacitaciones gratuitas en distintas especialidades, entre ellas manualidades, cerámica, repostería y otras actividades artísticas, con el propósito de fortalecer las capacidades de los participantes y fomentar su autonomía.

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