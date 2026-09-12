La Municipalidad Provincial de Pisco viene desarrollando diversas iniciativas orientadas a fortalecer la formación académica y artística de niños, adolescentes y jóvenes de la provincia.

Apoyo a menores

Una de estas actividades corresponde a la Academia Preuniversitaria Municipal, cuyos estudiantes vienen desarrollando sus sesiones de preparación en la Casa de la Cultura. Durante las clases, los alumnos reciben orientación de docentes especializados y refuerzan sus conocimientos con miras a postular a una universidad y continuar una carrera profesional.

Las jornadas académicas buscan brindar a los estudiantes herramientas que contribuyan a mejorar su preparación para los procesos de admisión universitaria y alcanzar sus objetivos educativos.

Asimismo, la Casa de la Cultura es escenario del Taller Municipal de Música, una iniciativa dirigida a niñas, niños y adolescentes pisqueños interesados en desarrollar sus capacidades artísticas.

A través de estas actividades, la comuna provincial busca promover espacios de formación académica y cultural para las nuevas generaciones de Pisco.

Las iniciativas se desarrollan tras las gestiones de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO