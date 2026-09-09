Con una ceremonia protocolar realizada en la Plaza de Armas de Pisco, se conmemoró los 206 años del desembarco de la Expedición Libertadora del generalísimo José de San Martín en la bahía de Paracas, acontecimiento considerado fundamental dentro del proceso de Independencia del Perú.

Significado histórico

La actividad fue encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, y contó con la presencia de autoridades civiles, militares y educativas, además de representantes diplomáticos de Argentina y Chile, países vinculados históricamente con la gesta libertadora encabezada por San Martín.

Durante su intervención, el burgomaestre destacó el significado histórico de la fecha para los pisqueños y exhortó a las familias a transmitir a las nuevas generaciones la importancia del desembarco ocurrido el 8 de setiembre de 1820.

La jornada comenzó con un acto paralitúrgico y posteriormente se realizó la colocación de ofrendas florales por parte de diversas instituciones, entre ellas la Municipalidad Provincial de Pisco, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Policía Nacional, la UGEL Pisco, la Sociedad de Beneficencia Pública de Pisco y representantes de las embajadas de Argentina y Chile.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el reconocimiento a 11 personajes ilustres de la provincia de Pisco, quienes fueron distinguidos por sus aportes en ámbitos como la educación, cultura, historia, música, folclor, periodismo y desarrollo empresarial.

Entre los homenajeados estuvieron Alfonso Valenzuela Vera, reconocido por su trayectoria como periodista, locutor y primer relacionista público de la Municipalidad Provincial de Pisco; Wilfredo David Yataco de la Cruz, por su contribución a la educación y la identidad pisqueña; y Luis Roberto Córdoba Felipa, por su trayectoria en la promoción del folclor y la formación artística de niños y jóvenes a través de la Academia de Danza San Francisco de Asís.

La ceremonia concluyó con un brindis por la grandeza de Pisco y del Perú, y el desplazamiento de las autoridades para el desfile de honor, en el marco de esta fecha que recuerda el desembarco de la Expedición Libertadora en las costas de Paracas y el papel de Pisco en el proceso de independencia nacional.

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