Pisco se prepara para vivir una de sus principales jornadas cívicas con motivo del 206° Aniversario del Desembarco de la Expedición Libertadora del General Don José de San Martín en la Bahía de Paracas.

La Municipalidad Provincial de Pisco, en coordinación con la UGEL Pisco, anunció la realización del tradicional Desfile Cívico Escolar, programado para el martes 8 de setiembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la identidad, la memoria histórica y el sentimiento patriótico de la población.

Identidad con la patria

Las actividades comenzarán desde las 7:30 de la mañana, con la concentración de autoridades, delegaciones y escoltas en la Plaza de Armas de Pisco, donde a las 8:00 a. m. se desarrollará la ceremonia central. Posteriormente, las delegaciones se trasladarán hacia la avenida San Isidro, a la altura del Parque José de San Martín, donde desde las 10:00 a. m. se iniciará el esperado desfile cívico.

La jornada contará con la participación de instituciones educativas de los niveles primaria y secundaria, colegios de los distritos, CETPRO, institutos y escuelas de Educación Superior No Universitaria, además de diversas instituciones invitadas.

Las autoridades invitaron a las familias pisqueñas a participar de esta importante celebración, que busca rendir homenaje a uno de los acontecimientos históricos que marcaron el camino hacia la independencia del Perú y reafirmar el orgullo de ser parte de una tierra estrechamente ligada a la historia de la libertad nacional.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO