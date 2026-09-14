En la provincia de Pisco, decenas de niños y adolescentes vienen participando activamente en las actividades formativas impulsadas por la Municipalidad Provincial de Pisco, a través de iniciativas que buscan promover el deporte, el arte y el desarrollo de habilidades personales.

Talleres gratuitos

Una de estas propuestas es la academia municipal de fútbol, donde los menores participan en jornadas de entrenamiento orientadas a fortalecer sus capacidades técnicas y físicas. Además de la práctica deportiva, los participantes reciben mensajes relacionados con la disciplina, la perseverancia y la importancia de aprender de las derrotas y superar las dificultades para alcanzar sus objetivos.

Las jornadas cuentan con el acompañamiento de los padres de familia, quienes respaldan la participación de sus hijos en este espacio de formación. De esta manera, la academia busca promover hábitos saludables y valores que contribuyan al crecimiento personal de los menores, bajo la premisa de que el deporte y la educación deben desarrollarse de manera conjunta.

A esta iniciativa se suma el taller municipal de teatro, dirigido a niños y adolescentes de la provincia. Este espacio se ha convertido en una alternativa para que los participantes desarrollen su expresión y confianza, dejando progresivamente atrás la timidez mediante ejercicios de expresión vocal, espontaneidad y manejo del espacio escénico.

A través de las actividades teatrales, los menores tienen la oportunidad de descubrir y potenciar sus talentos, fortalecer su desenvolvimiento frente al público y desarrollar herramientas de comunicación que pueden contribuir tanto a su vida académica como personal.

Ambas iniciativas son impulsadas por la Municipalidad Provincial de Pisco, bajo la gestión del alcalde Pedro Fuentes, como parte de las acciones orientadas a generar espacios de participación y aprendizaje para las nuevas generaciones.

Con estas actividades, la comuna provincial busca que niños y adolescentes encuentren en el deporte y el arte oportunidades para desarrollar sus capacidades, fortalecer valores y aprovechar positivamente su tiempo libre.

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