Entre pasarelas, presentaciones artísticas y creativos trajes elaborados con materiales reciclables, niñas y jóvenes de Pisco culminaron el taller gratuito de pasarela y automaquillaje 2026, una iniciativa que durante varias semanas permitió a las participantes desarrollar su seguridad, desenvolvimiento y expresión frente al público.

Apoyo municipal

La clausura se realizó en la Plaza de Armas de Pisco y contó con la participación del alcalde provincial Pedro Fuentes Hernández, quien acompañó la actividad y reconoció el trabajo realizado por las participantes y por Katherine Elías, Miss Pisco 2025, responsable de impartir el taller.

Durante su intervención, el alcalde destacó el valor de generar espacios de este tipo para los menores y jóvenes de la provincia. “Es maravilloso ver cómo desde pequeña ya se va desenvolviendo en sociedad y, sobre todo, bien orientado”, manifestó Fuentes durante la ceremonia.

El burgomaestre también resaltó el carácter de la actividad y el respaldo brindado desde la Municipalidad Provincial de Pisco. “Nos da mucho gusto como autoridades municipales, por eso el apoyo”, señaló ante el público que acudió a la clausura.

El taller convocó a participantes de diferentes edades, desde niñas de aproximadamente cinco años hasta jóvenes de 26. Las sesiones se desarrollaron durante varias semanas, principalmente los días sábados, y estuvieron orientadas a trabajar aspectos relacionados con la pasarela, postura, expresión corporal, desenvolvimiento y automaquillaje.

Katherine Elías explicó durante la actividad que decidió impulsar nuevamente este proyecto social porque considera importante compartir sus conocimientos con niñas y jóvenes que no necesariamente tienen los recursos económicos para acceder a clases particulares.

“Invierto mi tiempo, invierto mi paciencia y todo lo que sé siempre me gusta compartirlo, y de forma gratuita”, señaló la Miss Pisco 2025 durante la presentación del taller.

La jornada de clausura permitió observar parte de lo aprendido. Las participantes realizaron diferentes presentaciones de pasarela, primero en grupos y posteriormente de manera individual. Las más pequeñas, algunas de apenas cinco años, fueron acompañadas y guiadas durante sus primeras presentaciones, mientras que las mayores demostraron mayor autonomía frente al público.

Uno de los momentos más llamativos fue el desfile de trajes reciclables, una propuesta que las propias participantes escogieron para la actividad final. Los diseños fueron confeccionados con materiales reutilizables como periódicos, cartón, botellas, luces y otros elementos.

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