La madrugada del 23 de diciembre de 2025, apenas un día antes de las celebraciones navideñas, se registró un fatal accidente de tránsito en el kilómetro 218 de la Nueva Panamericana Sur, en el tramo de norte a sur, a la altura del sector San Miguel, en la provincia de Pisco. Este trágico hecho generó conmoción entre los vecinos y conductores que transitaban por la zona, en vísperas de una de las fechas más importantes del año.

Tragedia en Navidad

El siniestro involucró a un auto sedán rojo, con placa de rodaje AK-0659, donde viajaban cuatro personas y un camión tráiler. Por causas que aún son materia de investigación, el automóvil impactó frontalmente contra el camión, provocando la muerte inmediata de dos personas. Los cuerpos fueron trasladados para su identificación por las autoridades competentes, mientras que dos ocupantes resultaron heridos y fueron evacuados al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde uno de ellos falleció posteriormente y el otro permanece en estado crítico.

El accidente ocurrió a pocos metros de la comisaría de San Clemente, lo que permitió que los equipos de emergencia y rescate llegaran rápidamente al lugar. Unidades del Cuerpo General de Bomberos de Pisco, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo trabajaron coordinadamente para atender a los heridos, rescatar los cuerpos y asegurar la zona, evitando riesgos adicionales para otros conductores.

La magnitud del accidente generó congestión vehicular en ambos sentidos, dejando la Panamericana Sur paralizada por más de dos horas. La cercanía de la Navidad amplificó el impacto de la tragedia, ya que muchas familias que transitaban hacia sus lugares de celebración se vieron afectadas por la interrupción del tráfico y por la conmoción causada por el choque.

Las autoridades han exhortado a los conductores a extremar precauciones, especialmente durante la noche y en horarios de baja visibilidad, y han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas y responsabilidades del accidente. La comunidad de Pisco lamenta este hecho, que ensombrece la víspera de la Navidad y recuerda la importancia de la seguridad vial, sobre todo en tramos con antecedentes de siniestros.

Hasta el cierre de este informe, se conoció que los fallecidos eran todos comerciantes de pecanas que se dirigían a vender su producto, fueron identificados como Gavino Camacho Huapaya de 74 años, natural de Cañete; Henry Sánchez Rivas de 64 años, también oriundo de Cañete; y José Iván Ramos Mendoza, quien recientemente celebró su 41 cumpleaños el pasado 20 de diciembre. La comunidad está consternada ante la pérdida de estas vidas valiosas y el impacto que tendrá en las celebraciones navideñas de sus familias.

Cabe resaltar que el ciudadano Henry Augusto Sánchez Rivas de 64 años de edad, era socio y exdirigente del Club Porvenir Miraflores, que expresó las condolencias a la familia.

VIDEO RECOMENDADO