Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura del ingreso al distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, terminó con la vida del conductor de un bus interprovincial de la empresa Palomino.

Muerte violenta

El conductor Alfredo Solgorre Arias, conocido como “Zorrito” de 40 años, perdió la vida tras el impacto de su unidad contra las barreras metálicas de protección vial. Personal del Cuerpo de Bomberos de Pisco logró rescatarlo del vehículo, que quedó con severos daños materiales, pero lamentablemente su vida no pudo ser salvada, falleciendo en el Hospital San Juan de Dios a las 10:30 de la mañana de ayer.

El accidente generó conmoción en la vía y evidencia nuevamente la vulnerabilidad de los conductores frente a la seguridad vial en la Panamericana Sur. Autoridades locales y de tránsito iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro y garantizar medidas de prevención ante futuros incidentes.

Las circunstancias de este accidente resaltan la importancia de reforzar la seguridad en las rutas interprovinciales. Se exhorta a los conductores y pasajeros a extremar precauciones en sus desplazamientos, especialmente durante las horas nocturnas.

La reciente muerte violenta, eleva a más de 90 las víctimas mortales por accidentes de tránsito en la región Ica, en lo que va del 2025.

