La noche del 21 de noviembre, un grupo de jóvenes provenientes de Lima sufrió un accidente de tránsito en la carretera Paracas–Pisco, cerca de la caseta de ingreso al distrito. La camioneta de placa C3M-180, en la que viajaban, impactó contra un tráiler y terminó volcada, generando la activación del sistema de emergencias del distrito.

Camioneta se despista

Entre los heridos se encontraba Thamara Medina Alcalá (23), hermana menor de la figura pública Alejandra Baigorria, quien fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Mientras tanto el conductor del tráiler color blanco de placa de rodaje D8Q-871, también esta siendo investigado tras los hechos.

Junto a ella también fueron evacuados Enrique Pascual Rojas (30) y Esteban Alfonso de Iguaza Uria (30), quienes presentaban lesiones de mayor consideración. Otros tres jóvenes resultaron con heridas leves. Personal de serenazgo de Paracas y una ambulancia apoyaron el traslado de los afectados. La modelo, conocida por su presencia en eventos públicos, había llegado a Paracas acompañando a un grupo de amigos al parecer para realizar algunas grabaciones.

Ya en la mañana del sábado, la Policía confirmó la detención del conductor de la camioneta, identificado como Víctor Ernesto Cabrera Vílchez (23). Según la PNP, el joven se habría retirado de la zona del accidente minutos después del impacto, lo que motivó su ubicación e intervención para esclarecer su participación en los hechos.

