Un aparatoso accidente de tránsito registrado en el kilómetro 200 de la Panamericana Sur, en la provincia de Pisco, generó momentos de tensión entre los conductores que transitaban por la zona, luego de que una camioneta negra de placa Y2L-192 perdiera el control y se despistara violentamente fuera de la vía.

Siniestro vial

El accidente dejó como saldo personas heridas de carácter leve y daños materiales, sin registrarse víctimas mortales. Testigos señalaron que el vehículo se desestabilizó repentinamente, provocando alarma y maniobras bruscas por parte de otros automovilistas para evitar un impacto mayor. Quedó completamente volcado.

Agentes de tránsito llegaron al lugar para auxiliar a los afectados, evaluar la situación y restablecer el flujo vehicular, que se vio momentáneamente interrumpido por el siniestro.

Este nuevo incidente se suma a la lista de accidentes que ocurren con frecuencia en la Panamericana Sur, una vía donde la excesiva velocidad y la falta de medidas de prevención continúan siendo factores determinantes en la mayoría de despistes y colisiones.

