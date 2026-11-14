Con una importante participación de bibliotecarios escolares y público en general, culminó con éxito el seminario-taller gratuito “Gestión, organización y promoción de la lectura en la biblioteca escolar”, desarrollado los días 10, 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Pisco. La iniciativa estuvo orientada al fortalecimiento de conocimientos y capacidades de quienes cumplen un rol fundamental en la promoción de la lectura, la educación y la cultura en la comunidad.

Por la lectura

Durante la tercera y última jornada, el jueves 12 de noviembre, la exposición estuvo a cargo de Luis Enrique Herrera Ñañez, directivo de la Cámara del Libro y del Lector, quien brindó importantes orientaciones sobre la gestión de bibliotecas escolares y su papel como espacios dinámicos de aprendizaje, investigación e innovación educativa.

La capacitación permitió a los asistentes adquirir nuevas herramientas para mejorar la organización y promoción de los servicios bibliotecarios, incentivando el hábito de la lectura entre niños, jóvenes y estudiantes. Al término de las tres jornadas, se realizó la entrega de certificados a los participantes, en reconocimiento a su asistencia y compromiso con esta actividad formativa, desarrollada de manera totalmente gratuita.

La iniciativa contó con el respaldo de la Municipalidad Provincial de Pisco, a cargo del alcalde Fuentes Hernández, así como el apoyo de la Biblioteca Municipal Abraham Valdelomar. Por su parte, la Cámara del Libro y del Lector, representada por su presidente Hugo Chávez Arcos, dando su compromiso con el impulso de la educación y la cultura, promoviendo acciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la comunidad pisqueña.

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