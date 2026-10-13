La Institución Educativa N.° 22444 “Los Libertadores”, del centro poblado Dos Palmas, distrito de Independencia, y la Cámara del Libro y del Lector de Pisco realizaron una emotiva ceremonia de premiación a los ganadores del Concurso Escolar de Historia, iniciativa que busca fortalecer la identidad cultural, difundir la historia local y fomentar el hábito de la lectura entre los estudiantes.

Formación de los estudiantes

La actividad forma parte de una alianza estratégica entre ambas instituciones, orientada a impulsar la educación y promover el conocimiento de la historia de los pueblos de la provincia. La ceremonia reconoció el esfuerzo y la dedicación de los escolares participantes, quienes demostraron su interés por conocer y valorar el legado histórico de su comunidad.

En ese marco, Pedro Ninamango Villegas, director de la I.E. “Los Libertadores”, y Hugo Chávez Arcos, presidente de la Cámara del Libro y del Lector de Pisco, sostuvieron un encuentro para coordinar nuevas iniciativas que permitan consolidar esta alianza mediante diversas actividades educativas y culturales.

Ambas instituciones buscan continuar generando espacios que contribuyan a la formación de los estudiantes, el fortalecimiento de la identidad local y el acercamiento de las nuevas generaciones a los libros y la historia de Pisco.

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