El domingo 16 de noviembre por la tarde, un pescador fue encontrado sin vida y trasladado al Desembarcadero de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra, en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco.

Levantamiento de cadáver

El cuerpo llegó a bordo de la embarcación “Peje Blanco”, dedicada a la recolección de huevera. Según las primeras versiones, la tripulación habría encontrado al hombre de mar sin vida en altamar y decidió retornar de inmediato al muelle.

Hasta la zona, se trasladaron agentes de la Policía Nacional y personal de Capitanía de Puerto de Pisco, quienes acordonaron el área mientras esperaron la llegada del fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver.

VIDEO RECOMENDADO