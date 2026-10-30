El magisterio pisqueño volvió a movilizarse por las calles de la provincia de Pisco como parte del paro nacional de 24 horas programado ayer jueves 29 de octubre. Los docentes salieron a protestar en cumplimiento de la medida de fuerza convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), expresando su rechazo a la falta de atención del Gobierno a las principales demandas del sector educativo.

Lucha del magisterio

La secretaria provincial del SUTE Pisco, Zoila Beatriz Tapia Pecho, manifestó que los maestros se mantienen firmes y unidos en defensa de sus reivindicaciones laborales y educativas. La dirigente cuestionó los comunicados relacionados con posibles descuentos por acatar la paralización y sostuvo que estas medidas no deben utilizarse para silenciar las demandas del magisterio. “Nos mantenemos firmes y unidos por nuestras justas demandas; no podemos permitir que pretendan callar a los maestros”, expresó

Uno de los principales reclamos de los docentes es que el Gobierno cumpla con destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, una demanda que, según señalaron los representantes sindicales, continúa sin recibir la atención esperada. Durante la jornada, los manifestantes exigieron que la educación sea considerada una prioridad nacional y reclamaron mayores compromisos para atender las necesidades de las instituciones educativas, así como las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

De acuerdo con la dirigente provincial del SUTE Pisco, el 96% del magisterio pisqueño habría acatado el paro de 24 horas, cifra reportada por la representación sindical. La jornada fue precedida por visitas a diversas instituciones educativas de la provincia, donde el secretario nacional del SUTEP, Lucio Castro Chipana; el secretario regional de Ica, Boris Barrientos; y la secretaria provincial, Zoila Beatriz Tapia Pecho, dialogaron con docentes y auxiliares, quienes manifestaron su disposición a sumarse a la medida de protesta.

Con arengas y mensajes de unidad, los maestros reafirmaron su posición frente a las autoridades nacionales y reiteraron que continuarán defendiendo sus demandas mediante la organización sindical. “¡El magisterio pisqueño otra vez en las calles por la indiferencia de este Gobierno! ¡Todos unidos en un solo puño, vamos SUTEP!”, fue el mensaje que acompañó la jornada de lucha.

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