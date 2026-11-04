Un nuevo hecho de sangre vuelve a estremecer a la provincia de Pisco. La violencia volvió a apoderarse de las calles del centro poblado San Miguel, donde un hombre de 34 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado durante la noche del 2 de noviembre. La víctima fue identificada como Deyvi Paul Suárez Muñoz, conocido entre sus allegados con el apelativo de el “Mudo”.

Ultimado a balazos

El violento episodio se habría registrado en inmediaciones de la última cuadra de la avenida San Martín, donde varios vecinos reportaron haber escuchado una serie de disparos que rompieron la tranquilidad de la noche. Las detonaciones generaron alarma entre los residentes, quienes al salir de sus viviendas encontraron al hombre tendido sobre la vía pública, en medio de una escena que causó conmoción entre quienes escucharon lo ocurrido.

Tras conocerse el ataque criminal, la preocupación se apoderó de los habitantes de este sector de San Miguel, quienes nuevamente se ven sorprendidos por un episodio de violencia con consecuencias fatales. La muerte de Suárez Muñoz ha generado consternación entre sus allegados, mientras se espera conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el asesinato del padre de familia, que dejaría a tres menores en la orfandad.

Según información preliminar, Suárez Muñoz había salido de prisión hace algunos años, tras cumplir una condena por un delito contra el patrimonio. Desde entonces, se habría dedicado a trabajar en el sector de la construcción y otras actividades.

La reciente muerte violenta eleva a más de 85 los fallecidos por homicidio en la región Ica en lo que va del año 2026, según el portal del Reunis – Sinadef del Ministerio de Salud. Se relacionan crímenes y asesinatos por encargo, sicariato, ajuste de cuentas, hegemonía del poder y otros.

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