Los distritos de Pisco, San Andrés y Paracas participaron en el Simulacro Nacional por Sismo seguido de Tsunami, desarrollado en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. La jornada permitió poner a prueba las rutas de evacuación y reforzar entre la población de las zonas costeras la importancia de conocer cómo actuar ante un movimiento sísmico de gran magnitud y una eventual alerta de tsunami.

Puntos seguros

Durante el ejercicio, uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la identificación de nuevos puntos de concentración para la evacuación en la ciudad de Pisco. El alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández, explicó que el estadio municipal Teobaldo Pinillos Olechea y el Parque Zonal, que anteriormente eran utilizados como lugares de reunión ante una emergencia, ya no son considerados puntos seguros debido a que, según los reportes de INDECI mencionados durante la actividad, se encuentran dentro de zonas inundables.

En ese sentido, la autoridad provincial precisó que se han identificado tres espacios para facilitar la evacuación de la población. Para la zona sur se estableció como punto de concentración la explanada ubicada junto al actual Palacio Municipal; para la zona central, el CAC; mientras que para quienes evacúen desde la zona norte, el punto será la sede del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ubicada en el sector de La Esperanza.

La sede del IPD recibió a estudiantes del SENATI Pisco y del Instituto Tecnológico de Pisco, quienes participaron en el ejercicio y realizaron su desplazamiento hacia una zona considerada segura. También llegó una delegación de alumnos de la emblemática institución educativa José de San Martín, que efectuó la evacuación desde su centro educativo hasta el recinto deportivo, acompañada por su director.

La actividad contó además con la presencia de representantes de la Municipalidad Provincial de Pisco, la UGEL Pisco, la Marina de Guerra, la Cruz Roja y otras instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres. La directora de la UGEL Pisco, Alejandrina Tipismana, también participó de la jornada, en la que se destacó la necesidad de involucrar a los estudiantes y docentes en las acciones de preparación frente a fenómenos naturales.

El ejercicio contempló un escenario simulado de sismo de magnitud 8, seguido de una alerta de tsunami. En ese contexto, se recordó que las personas que viven o realizan actividades cerca del borde costero deben conocer anticipadamente las rutas de evacuación y dirigirse sin demora hacia los puntos seguros establecidos, manteniendo la calma y evitando regresar a las zonas expuestas.

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