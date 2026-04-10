Docentes de la provincia de Pisco se concentraron en la plazuela Belén, frente a la iglesia del Señor de la Agonía, donde llevaron a cabo una vigilia como parte de la jornada nacional de lucha convocada por el sector educación. La actividad reunió a maestros que, con pancartas y arengas, expresaron su preocupación por la situación actual de la educación y exigieron atención inmediata a sus demandas.

Lucha del magisterio

La dirigente del SUTEP Pisco, Zoila Tapia Pecho, informó que esta medida busca visibilizar las principales problemáticas que afectan a los docentes. “Pisco presente en la jornada de lucha. Todos unidos por una mejor atención al sector educación, por el cumplimiento del 6% del PBI para nuestros estudiantes y por una educación de calidad”, manifestó durante la concentración.

Entre los principales reclamos destacan la reglamentación de la ley de pensiones dignas, el cumplimiento del 6% del Producto Bruto Interno (PBI), destinado al sector educación, así como el pago del segundo tramo del bono de 487 soles correspondiente al año 2025. Asimismo, los docentes exigieron el pago del 30% por preparación de clases, beneficio que consideran un derecho pendiente de cumplimiento.

Otro de los puntos críticos expuestos durante la vigilia fue el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los maestros contratados, quienes, según indicaron, aún no han recibido este beneficio en su totalidad.

Los docentes advirtieron que mantendrán firmes sus medidas de protesta hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno, reiterando su compromiso con la defensa de una educación digna y de calidad para todos los estudiantes.

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