La indignación crece en el distrito de Túpac Amaru Inca, debido a los constantes reportes sobre daños ocasionados a las estructuras del boulevard, un espacio público destinado al esparcimiento y la recreación de las familias. La conducta irresponsable de malos ciudadanos viene deteriorando estos ambientes, que forman parte del patrimonio y los bienes públicos de toda la población.

Daños al ornato

Lo que genera aún mayor preocupación es que el distrito cuenta con cámaras de videovigilancia y tiene una dependencia policial en las inmediaciones, por lo que la ciudadanía cuestiona la falta de medidas efectivas para identificar a los responsables y evitar que estos actos de vandalismo continúen. La protección de los espacios públicos requiere vigilancia permanente y acciones concretas frente a quienes atentan contra los bienes de todos.

Mientras tanto, hasta el momento, la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca no se ha pronunciado sobre estos hechos ni sobre las medidas que adoptará para frenar el deterioro del boulevard.

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